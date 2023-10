Echecs au mercato, le PSG a deux regrets

Thibault Morlain

Très actif sur le marché des transferts cet été, le PSG a enchainé les recrutements et les arrivées de nouveaux joueurs. Si le mercato semble réussi à Paris, tout n'a visiblement pas été tout rose pour Luis Enrique. En effet, il y a visiblement eu quelques échecs au compteur. De quoi donner des regrets au PSG ?

Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Radal Kolo Muani, Ousmane Dembélé... La liste des recrues estivales du PSG est très longue. Au total, ce sont plus de 10 nouveaux joueurs qui ont rejoint l'effectif de Luis Enrique. Mais voilà que ce total aurait pu être encore plus important si le PSG avait réussi à mener à bien tous les dossiers qu'il voulait.

Le PSG a loupé Bernardo Silva...

Cet été, le PSG a eu tous les joueurs qu'il voulait... A deux exceptions près comme le10sport.com vous l'a révélé. La première ? Bernardo Silva. Cela fait maintenant de longs mois que le Portugais de Manchester City est la priorité de Luis Campos. Ça n'a toutefois pas abouti pour le PSG, qui a vu Bernardo Silva prolonger chez les Citizens.

... et Victor Osimhen

Et le second échec du PSG au mercato se nomme Victor Osimhen. A la recherche d'un buteur, le club de la capitale a fini par s'offrir Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais c'était l'attaquant de Naples qui était désiré en priorité à Paris. Osimhen n'aura finalement pas bougé de Naples, qui s'est montré intransigeant pour son joueur.