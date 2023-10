Neymar - Messi : Il tacle le PSG sur son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet été, le PSG a opté pour plusieurs choix forts sur le mercato en décidant notamment de se séparer de Neymar et Lionel Messi. Une stratégie qui n'est pas forcément comprise par l'ensemble des observateurs, à commencer par Fabrice Pancrate qui estime qu'ils avaient encore leur place au PSG.

En décidant de pousser certaines de ses cadres des précédentes saisons tels que Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti, le PSG a pris un virage à 180 degrés lors du dernier mercato estival. L'objectif affiché est clair : insuffler un nouvel élan au projet, qui n'avance plus sur le plan européen depuis maintenant plusieurs années. Mais tout le monde n'est pas forcément en accord avec cette stratégie chez les anciens joueurs du PSG...

« Leurs départs n'étaient pas forcément inévitables »

Interrogé par RMC Sport , Fabrice Pancrate estime que Neymar et Messi pouvaient encore apporter au PSG : « Pour moi ce n’était pas forcément inévitable. C’est un choix de la part du club afin de lancer un nouveau projet mais ce n’était pas inévitable. On parle de stars du football, de joueurs qui ont gagné la Ligue des champions et de nombreux trophées. On parle de vraies stars et surtout de très très bons footballeurs. Ce n’était pas inévitable mais c’est juste un choix de la direction. SI l’on croit certaines choses dans les journaux, il y a le projet Ile-de-France aussi qui a fait qu’ils sont arrivés à cette décision », indique l'ancien attaquant du PSG.

« Je reste un peu sur ma faim »