Du PSG au PFC : Transfert inattendu, la discussion qui a tout changé !

Le Paris Saint-Germain a un nouveau voisin au Parc des princes. Le Paris FC investit Jean Bouin pour son retour dans l'élite du football français. Cette saison, le PSG verra d'ailleurs un ancien pensionnaire du Camp des Loges évoluer dans l'autre club de Paris : Kevin Trapp. Le gardien allemand s'est attardé sur sa signature au PFC.

46 ans d'absence. Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a recruté Moses Simon, Willem Guebbels ainsi que Kevin Trapp pendant l'intersaison. Le dernier cité est un international allemand passé notamment par le PSG et devenu capitaine de l'Eintracht Francfort. Pourtant, Trapp a choisi le PFC et le tout, en étant conscient qu'il ne serait pas titulaire.

«C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé» Obed Nkambadio (22 ans) est le portier numéro un du Paris FC bien que l'international allemand de 35 ans ait signé un contrat de trois saisons avec le club promu en Ligue 1 cet été. Au micro de beIN SPORTS avant la rencontre face à l'OM ce samedi après-midi dans les couloirs de l'Orange Vélodrome, Kevin Trapp a levé le voile sur les raisons de son transfert de l'Eintracht Francfort vers le PFC. « Pourquoi avoir fait ce choix de signer au PFC ? Parce que je suis content de faire partie de ce club, de cette équipe qui a de grosses ambitions. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé ».