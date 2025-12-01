Doué - PSG : Le jackpot inattendu ?

Axel Cornic

Devenu en seulement une saison l’un des talents les plus prometteurs du football français, Désiré Doué a reçu un nouveau titre récemment, en devenant le Golden Boy 2025. De quoi attiser encore plus convoitise des cadors étrangers comme Manchester City, mais le Paris Saint-Germain a un plan bien précis pour ne pas le perdre.

C’est le revers de la médaille. Après la magnifique saison réalisée par le PSG, les joueurs ont vu leur valeur flamber sur le marché, suscitant de plus en plus de convoitises. C’est notamment le cas de Désiré Doué, qui a réussi à se faire une place dans la pléthorique attaque parisienne.

Manchester City sur Doué D’après les informations de Mediaset, l’international français aurait tapé dans l’œil de plus clubs à travers l’Europe. Cela serait notamment le cas de Manchester City, où Pep Guardiola serait un grand fan de Doué. A noter que ce dernier, qui a été acheté pour 50M€ lors de l’été 2024, en vaudrait déjà 90M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.