Dos au mur, Messi a une énorme idée derrière la tête avec le PSG

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques mois avant la fin du contrat de Lionel Messi, qui a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 et qui cette saison est revenu au sommet de son art avec notamment une Coupe du monde raflée avec l’Argentine. Selon nos informations une prolongation est en discussion depuis l’automne dernier, mais une réponse tarde à arriver du côté du septuple Ballon d’Or.

Le Qatar souhaitait absolument avoir Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG pour la Coupe du monde 2022, mais qu’en sera-t-il de la saison prochaine ? Le Français semble être le seul intouchable et ce sont donc ses deux coéquipiers de l’attaque qui pourraient être poussés vers la sortie.

Mercato - PSG : Messi-Mbappe, un scénario catastrophe pourrait se produire… https://t.co/dM8eGIne45 pic.twitter.com/HPIw8bJXwd — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Une des trois stars va devoir partir

Car le PSG doit faire face au danger du fair-play financier et devra donc absolument se concentrer sur la réduction de sa masse salariale. Avec trois stars toutes à plus de 30M€ net par an, le sacrifice pourrait bien se faire en attaque et si le candidat parfait au départ semble être Neymar, c’est bien Messi qui est en danger.

Messi aimerait rester encore un peu en Europe

Car son contrat se termine dans seulement quelques mois et l’Argentin n’a toujours pas prolongé. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Lionel Messi ne dirait pas non à une prolongation de contrat, ce qui va avec la position du PSG comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Dans l’espoir de conquérir un 8e Ballon d’Or, il serait en effet persuadé qu’il doit rester en Europe.

Un an de plus au PSG ?