PSG : Deux stars recalées par le Qatar ?

Axel Cornic

Les prochains mois vont être très animés au sein du Paris Saint-Germain, puisqu’une nouvelle révolution est annoncée après l’énième élimination en Ligue des Champions. Quelques décisions fortes pourraient tomber, puisqu’un grand ménage est réclamé au sein du club... et même les plus grands noms de l’effectif ne sont pas à l’abri !

La fin de saison va coïncider avec la fin de l'aventure parisienne pour plusieurs joueurs. C’est le cas de Lionel Messi, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui pourrait bien quitter le PSG deux ans après son arrivée. Mais il n’est pas le seul !

Le PSG voudrait prolonger Messi et Ramos

Car Sergio Ramos est également en fin de contrat et après une première saison compliquée, son deuxième exercice semble avoir poussé les dirigeants du PSG à lui faire confiance. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Ramos comme Messi se sont vu offrir une prolongation de contrat, avec la volonté de poursuivre ensemble.

