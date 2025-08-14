Donnarumma - Une autre star du PSG prévoit son départ : L’annonce choc en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s’apprête à perdre Gianluigi Donnarumma qui a donc acté son départ du club de la capitale mardi via une annonce sur ses réseaux sociaux, mais à terme, un autre grand nom du PSG semble également préparer sa sortie : il s’agit du capitaine Marquinhos, qui a fait une annonce à ce sujet devant les journalistes ne conférence de presse.

Annoncé avec insistance sur le départ en début d’été, Marquinhos (31 ans) a finalement été conservé par le PSG, contrairement à Gianluigi Donnarumma qui a déjà acté son départ sur Instagram. Interrogé mardi en conférence de presse, le capitaine du PSG a justement rebondi sur ce départ du gardien italien, et il en a profité pour faire une annonce assez inattendue au sujet de son propre avenir dans la capitale et de son futur départ.

« Moi aussi je vais partir » « C'est ce qu'on demande à tous les joueurs. Moi aussi un jour je vais partir, j'espère que ce sera dans les meilleurs conditions possibles. Mais les joueurs ils passent, le club reste, les supporters aussi. L’histoire va rester gravée », a indiqué Marquinhos, sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG.