Donnarumma - PSG : Il vend la mèche en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En faisant de Lucas Chevalier son nouveau gardien numéro un, le PSG a tranché pour Gianluigi Donnarumma. L'Italien pourrait donc finir par quitter la capitale cet été et son nom circule déjà sur le mercato. En effet, parmi les prétendants annoncés, Manchester United serait bien sur le coup. Le club anglais veut se relancer après sa saison catastrophique et l'arrivée d'un grand nom comme Donnarumma pourra être utile.

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma arrive à la fin de son contrat l'année prochaine. Pour éviter un départ libre, le PSG pourrait finir par le vendre cet été. Manchester United fait partie des clubs intéressés pour le recrutement de l'Italien, estimé à 40M€ par le site Transfermarkt. Ses performances récentes en Ligue des champions ont de quoi convaincre les plus grands clubs. A Manchester, il semblerait que les rumeurs soient vraies.

Donnarumma bien dans le viseur de Manchester United ? Dans une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux du média portugais Record ce dimanche, on aperçoit l'entraîneur de Manchester United Ruben Amorim en train de signer des autographes à des supporters. L'un d'eux n'hésite pas à lui demander si une signature de Gianluigi Donnarumma est envisagée. Le Portugais esquisse un sourire et lâche même un petit rire, comme pour éviter de répondre à cette question et ainsi faire enfler les rumeurs. Pour certains, on peut y faire une interprétation simple : Manchester United a bien placé Donnarumma dans son viseur.