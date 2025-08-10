«Il est à Paris» : Transfert d’un attaquant attendu, le PSG va boucler le deal ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est invité à se trouver un autre club, mais le Paris Saint-Germain ne compte pas pour autant faciliter la sortie de l’attaquant prêté ces derniers mois à la Juventus et souhaite s’y retrouver financièrement après avoir déboursé 85M€ à l’été 2023. Interrogé par Tuttosport, Igor Tudor, entraîneur des Bianconeri, s’est prononcé sur ce dossier.

Alors que les championnats vont bientôt reprendre, Randal Kolo Muani ne connaît pas encore l’identité de son club pour cette nouvelle saison. Prêté ces derniers mois à la Juventus, l’international français a retrouvé le PSG mais ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, désireux de le voir plier bagage. Les discussions se poursuivent mais traînent en longueur concernant une nouvelle aventure du côté de Turin.

La Juve se prononce sur Kolo Muani Interrogé par Tuttosport, Igor Tudor, coach de la Juve, a fait le point sur le dossier. « Est-ce que je l'ai contacté ? Je ne contacte personne, d'autant plus que Kolo est actuellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le club est confiant et travaille sur tous les aspects, arrivées et départs. Il reste un joueur important, mais il est maintenant à Paris. Les deux attaquants que nous avons, David et Vlahovic, sont importants », a fait savoir l’ancien entraîneur de l’OM.