«Il est à Paris» : Transfert d’un attaquant attendu, le PSG va boucler le deal ?

N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est invité à se trouver un autre club, mais le Paris Saint-Germain ne compte pas pour autant faciliter la sortie de l’attaquant prêté ces derniers mois à la Juventus et souhaite s’y retrouver financièrement après avoir déboursé 85M€ à l’été 2023. Interrogé par Tuttosport, Igor Tudor, entraîneur des Bianconeri, s’est prononcé sur ce dossier.
Alors que les championnats vont bientôt reprendre, Randal Kolo Muani ne connaît pas encore l’identité de son club pour cette nouvelle saison. Prêté ces derniers mois à la Juventus, l’international français a retrouvé le PSG mais ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, désireux de le voir plier bagage. Les discussions se poursuivent mais traînent en longueur concernant une nouvelle aventure du côté de Turin.
La Juve se prononce sur Kolo Muani
Interrogé par Tuttosport, Igor Tudor, coach de la Juve, a fait le point sur le dossier. « Est-ce que je l'ai contacté ? Je ne contacte personne, d'autant plus que Kolo est actuellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le club est confiant et travaille sur tous les aspects, arrivées et départs. Il reste un joueur important, mais il est maintenant à Paris. Les deux attaquants que nous avons, David et Vlahovic, sont importants », a fait savoir l’ancien entraîneur de l’OM.
Le dossier est toujours ouvert
Cité notamment du côté de Newcastle, Randal Kolo Muani ferait toujours de la Juventus sa priorité pour son avenir. Des discussions sont toujours en cours avec le PSG, désireux de s’y retrouver dans l’affaire. D'après les informations du Corriere dello Sport, le PSG demanderait 57M€. Dans les rangs turinois, l’attaquant de 26 ans est attendu de pied ferme, en témoigne notamment la récente déclaration de Federico Gatti, défenseur de la Juve : « Randal serait très important pour nous. C'est un attaquant très fort ».