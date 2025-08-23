Donnarumma - PSG : Il est menacé sur le mercato, c'est la catastrophe !

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma est devenu indésirable au PSG. Contraint de se trouver un nouveau club pour jouer cette saison, l'international italien pourrait rejoindre Manchester City. Actuel gardien titulaire de Pep Guardiola, James Trafford a complètement raté sa première mi-temps contre Tottenham ce samedi après-midi. De bon augure pour Gianluigi Donnarumma.

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Gianluigi Donnarumma pourrait signer à Manchester City avant la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. Et heureusement pour le gardien de 26 ans, James Trafford - l'actuel portier numéro 1 de Pep Guardiola - est à la peine chez les Citizens.

City-Tottenham : Trafford a fait deux boulettes

Ce samedi après-midi, Manchester City a reçu Tottenham à l'Etihad Stadium. Cependant, les hommes de Pep Guardiola ont perdu face aux Spurs (2-0). Titularisé pour ce choc, James Trafford est passé totalement à côté de sa première mi-temps. S'il n'est pas fautif sur le but de Brennan Johnson (35ème minute de jeu), le jeune talent de 22 ans peut s'en vouloir pour la réalisation de Joao Palhinha (45+2'). En effet, James Trafford a fait le mauvais choix en relançant sur Nico Gonzalez, qui était sous pression dans la surface de réparation. Huit minutes avant cette boulette, le portier anglais a fait une sortie kamikaze sur Mohammed Kudus, qui aurait pu (dû ?) lui valoir une expulsion. Alors que James Trafford était en difficulté lors de la deuxième journée de Premier League, Manchester City pourrait s'activer pour finaliser le transfert de Gianluigi Donnarumma, et lui offrir la place de gardien numéro 1. Ederson étant sur le départ.