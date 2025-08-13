Donnarumma avec Guardiola : La réponse cash au transfert tant attendu par le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voulant éviter un départ libre dans un an, le PSG espère vendre Gianluigi Donnarumma. Forcément, le club de la capitale a dû bien accueillir les rumeurs annonçant l'Italien à Manchester City avec Pep Guardiola. Mais qu'en est-il exactement d'un possible transfert chez les Citizens ? L'agent de Donnarumma a clairement répondu à la question.

Luis Enrique faisant désormais confiance à Lucas Chevalier comme gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma est lui invité à aller voir ailleurs. A 26 ans, il devrait donc prochainement connaitre son 3ème club, mais reste encore à le déterminer. Pour cela, il faudrait regarder du côté de la Premier League, où il a notamment été question d'un intérêt entre Donnarumma et Manchester City. Un transfert qui ravirait forcément le PSG, évitant ainsi que le gardien ne s'en aille libre dans un an. Pour autant, cela ne serait pas aussi évident que cela...

« Nous n'avons jamais parlé à Guardiola » Tandis que certains annoncent donc la possibilité que Gianluigi Donnarumma évolue sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, la vérité serait différente. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Enzo Raiola, agent du gardien du PSG ce mercredi. En effet, répondant à Sport Mediaset sur ces rumeurs à propos d'un transfert chez les Citizens où Donnarumma pourrait notamment débarquer pour remplacer Ederson, il a fait savoir : « Les rumeurs concernant l'intérêt de Guardiola sont des rumeurs qui nous sont parvenues. En réalité, nous n'avons jamais parlé à Guardiola ».