Discussion secrète au PSG : Un joueur détruit sa carrière ?

Le Paris Saint-Germain a formé un joueur qui devait faire briller le club parisien ou bien briller dans le football européen selon Ander Herrera. Kays Ruiz-Atil (23 ans) végète désormais en deuxième division belge alors que son destin était tout autre. L'Espagnol a révélé une discussion au PSG avec Angel Di Maria qui prédisait cette tournure des évènements.

Formé au PSG, Kays Ruiz-Atil était censé devenir le futur crack du club de la capitale avant Warren Zaïre-Emery. L'actuel milieu offensif de 23 ans évolue aux Francs Borains en Belgique alors qu'il était promis à un avenir bien plus glorieux au Paris Saint-Germain où il a notamment croisé la route d'Ander Herrera et d'Angel Di Maria sous Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino en 2020/2021.

«C'était une merveille de le voir s'entraîner» Pour le podcast Tengo un plan, Ander Herrera est récemment revenu sur cette descente aux enfers de Kays Ruiz-Atil qu'Angel Di Maria avait pressenti. « Il y avait un jeune qui s’appelait Kays Ruiz au PSG. Il s’entraînait avec nous. Il est passé par le Barça B. Un crack. C'était une merveille de le voir s'entraîner. Un talent. Mais je me souviens que la première année où il s’entraîne avec nous, il part en vacances avec un jet privé. Après une semaine d’entraînement avec nous, je dis à Di Maria : « Il est vraiment bon ».