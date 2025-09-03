Deux transferts bouclés : Le jackpot à 11M€ en 2026 pour l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans les derniers jours du mercato, l’OM s’est séparé de Bamo Meïté et de Derek Cornelius, prêtés avec option d’achat respectivement à Lorient et aux Glasgow Rangers. Deux opérations qui pourraient rapporter 11M€ à Marseille l’année prochaine, l’option d’achat du premier étant de 7M€ et celle du second de 4M€.

Après les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans) en début de mercato, l’OM a continué à renforcer son secteur défensif dans les derniers jours du marché des transferts. Emerson Palmieri (31 ans), Nayef Aguerd (29 ans) et Benjamin Pavard (29 ans) ont tous les trois été recrutés lundi, juste avant la fermeture, ce qui a logiquement poussé vers la sortie certains joueurs.

Meïté à Lorient, Cornelius aux Rangers C’est notamment le cas de Bamo Meïté (23 ans) et de Derek Cornelius (27 ans). Alors qu’il était avec la réserve depuis la reprise de l’entraînement début juillet, le premier est retourné à Lorient, qu’il avait quitté à l’été 2023 pour rejoindre l’OM, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. « Je suis très heureux de m’engager cette saison avec les Merlus. Je vais retrouver un club que je connais parfaitement ainsi que des joueurs avec qui j’ai déjà évolués par le passé, notamment Montassar en défense centrale. Je suis déterminé à m’imposer dans cet effectif et à aider le club à décrocher le maintien en fin de saison. C’est un très beau challenge qui s’offre à moi et je remercie les dirigeants pour leur confiance », a-t-il déclaré après l’annonce de son retour.