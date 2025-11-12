Deux transferts au PSG : La demande de Laure Boulleau en direct !

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, on peut s'attendre à du mouvement du côté du PSG. En effet, alors que les blessures s'accumulent pour le club de la capitale, faire venir du sang neuf ne pourra que faire du bien à Luis Enrique. D'ailleurs, Laure Boulleau a identifié deux priorités pour le PSG.
Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait de nouveau s'activer lors du mercato hivernal. A l'occasion de la fenêtre de janvier, le club de la capitale pourrait réaliser certains coups, notamment compte tenu des blessures qui s'accumulent dans l'effectif de Luis Enrique. La question est maintenant de savoir qui va recruter le PSG...
« A ce poste-là, il y a vraiment un manque »
Laure Boulleau a identifié les postes à renforcer en priorité au PSG. Sur le plateau du Canal Football Club, elle a ainsi annoncé : « Le PSG va-t-il recruter cet hiver ? Je pense qu'ils vont certainement ajuster. On avait ciblé les latéraux, notamment à droite où il n'y a aucune doublure. A ce poste-là, il y a vraiment un manque, il va falloir trouver une opportunité de marché ».
« Assurer le coup à gauche »
« J'aurais tendance aussi à assurer le coup à gauche. Lucas Hernandez ne pourra pas assurer à haut niveau s'il y a un pépin. Hernandez est plus un joueur axial qu'un joueur de couloir », a ensuite ajouté Laure Boulleau. A voir maintenant si le PSG recrutera un arrière droit et un arrière gauche…