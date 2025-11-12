Deux transferts au PSG : La demande de Laure Boulleau en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, on peut s'attendre à du mouvement du côté du PSG. En effet, alors que les blessures s'accumulent pour le club de la capitale, faire venir du sang neuf ne pourra que faire du bien à Luis Enrique. D'ailleurs, Laure Boulleau a identifié deux priorités pour le PSG.

Un an après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait de nouveau s'activer lors du mercato hivernal. A l'occasion de la fenêtre de janvier, le club de la capitale pourrait réaliser certains coups, notamment compte tenu des blessures qui s'accumulent dans l'effectif de Luis Enrique. La question est maintenant de savoir qui va recruter le PSG...

« A ce poste-là, il y a vraiment un manque » Laure Boulleau a identifié les postes à renforcer en priorité au PSG. Sur le plateau du Canal Football Club, elle a ainsi annoncé : « Le PSG va-t-il recruter cet hiver ? Je pense qu'ils vont certainement ajuster. On avait ciblé les latéraux, notamment à droite où il n'y a aucune doublure. A ce poste-là, il y a vraiment un manque, il va falloir trouver une opportunité de marché ».