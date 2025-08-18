Deux joueurs signent au PSG, le coup de pression à la télévision !

Victoire 1 but à 0 avec une équipe grandement remaniée. Voici ce qu'il faut retenir de la première sortie du PSG en Ligue 1 cette saison. Sur la pelouse du FC Nantes, Illia Zabarnyi a également fêté sa première titularisation quelques jours seulement après l'annonce de son transfert. De quoi permettre à Luis Enrique de faire une grande annonce sur le plateau de Ligue 1+.
En l'espace de 72 heures, le PSG a officialisé deux transferts qui animaient depuis des semaines son actualité mercato. Le samedi 9 août, Lucas Chevalier devenait le nouveau gardien du PSG pour une opération totale de 55M€. Le mardi 12 août, c'est Illia Zabarnyi qui déposait ses valises dans la capitale contre un chèque de 63M€ à Bournemouth. Les deux recrues du Paris Saint-Germain ont déjà fait leurs premières : mercredi dernier contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) pour Chevalier et dimanche à Nantes pour Zabarnyi (1-0).
«Les joueurs qu'on a signés vont apporter beaucoup de choses»
Sur le dispositif bord terrain de Ligue 1+ à La Beaujoire, Luis Enrique a livré son ressenti au sujet des cas Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et ce que vont apporter leurs renforts au Paris Saint-Germain. « Les joueurs qu'on a signés vont apporter beaucoup de choses. Chevalier et Zabarnyi ont joué aujourd'hui à un très bon niveau. On les connaît, on pense que ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. C'est le premier match, on est tranquilles, calmes et confiants ».
«C'est une condition sine qua non pour être joueur du PSG»
« Pour gagner des trophées et avoir les succès de l'année dernière, on a besoin de tous les joueurs, très motivés et très prêts. C'est une condition sine qua non pour être joueur du PSG ». a conclu Luis Enrique pour sa première réaction d'après-match de la saison 2025/2026 en Ligue 1. Reste à savoir si le message du coach sera bien incorporé par Zabarnyi et Chevalier à présent.