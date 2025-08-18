Deux joueurs signent au PSG, le coup de pression à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victoire 1 but à 0 avec une équipe grandement remaniée. Voici ce qu'il faut retenir de la première sortie du PSG en Ligue 1 cette saison. Sur la pelouse du FC Nantes, Illia Zabarnyi a également fêté sa première titularisation quelques jours seulement après l'annonce de son transfert. De quoi permettre à Luis Enrique de faire une grande annonce sur le plateau de Ligue 1+.

En l'espace de 72 heures, le PSG a officialisé deux transferts qui animaient depuis des semaines son actualité mercato. Le samedi 9 août, Lucas Chevalier devenait le nouveau gardien du PSG pour une opération totale de 55M€. Le mardi 12 août, c'est Illia Zabarnyi qui déposait ses valises dans la capitale contre un chèque de 63M€ à Bournemouth. Les deux recrues du Paris Saint-Germain ont déjà fait leurs premières : mercredi dernier contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) pour Chevalier et dimanche à Nantes pour Zabarnyi (1-0).

«Les joueurs qu'on a signés vont apporter beaucoup de choses» Sur le dispositif bord terrain de Ligue 1+ à La Beaujoire, Luis Enrique a livré son ressenti au sujet des cas Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et ce que vont apporter leurs renforts au Paris Saint-Germain. « Les joueurs qu'on a signés vont apporter beaucoup de choses. Chevalier et Zabarnyi ont joué aujourd'hui à un très bon niveau. On les connaît, on pense que ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. C'est le premier match, on est tranquilles, calmes et confiants ».