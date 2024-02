Deux attaquants débarquent, l’ASSE jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio a fait le bilan du mercato de l'ASSE qui a recruté Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, sans oublier le retour de prêt d'Yvann Maçon. Un recrutement qui semble satisfaire l'entraîneur des Verts qui peut compter sur des profils dont il ne disposait pas dans son effectif.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé pour se renforcer, attirant notamment deux attaquants prêtés par Augsbourg à savoir Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, qui compensent notamment le départ de Gaëtan Charbonnier et la grave blessure de Stéphane Diarra. Bien qu'il espérait encore voir débarquer un attaquant, Olivier Dall'Oglio semble satisfait.

Dall'Oglio satisfait du mercato de l'ASSE

« Le mercato a été quand même assez intéressant, on ne voulait pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, prendre des joueurs de même niveau que ceux que l'on a », a expliqué l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On a pris des joueurs qu’on n’avait pas, de profondeur et de percussion»