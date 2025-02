Deschamps : Le coup que personne n'a vu venir au FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté avec option d'achat par l'OL l'été dernier, Johann Lepenant s'est imposé comme un joueur indispensable dans le système d'Antoine Kombouaré au FC Nantes. Interrogé sur sa saison avec les Canaris, le milieu de terrain révèle d'ailleurs qu'il est souvent comparé à un fameux joueur formé à FC Nantes, un certain Didier Deschamps.

L'été dernier, le FC Nantes a obtenu le prêt de Johan Lepenant, qui n'entrait plus dans les plans de l'OL. Un prêt assorti d'une option d'achat que les Canaris pourraient bien songer à lever. Et pour cause, le milieu de terrain de 22 ans s'est imposé comme un élément indispensable dans le système d'Antoine Kombouaré cette saison. Lepenant a d'ailleurs tenu à présenter ses qualités, révélant qu'il était comparé à Didier Deschamps, actuel sélectionneur de l'équipe de France. Les Nantais n'avaient probablement pas vu venir cette comparaison.

Lepenant, le nouveau Deschamps ?

« Certains supporters et partenaires du club, croisés après certains matches, m'ont dit que j'avais un peu le style nantais à l'ancienne et un jeu similaire à Didier Deschamps (ndlr : formé au FC Nantes). Après, je ne l'ai jamais vu jouer donc je ne pourrai pas dire (rires). Cette période-là, je ne l'ai pas connue car je suis né en 2002 », révèle-t-il dans une interview accordée à Eurosport ce dimanche, avant d'évoquer la gloire passé du FC Nantes, notamment dans les années 90.

« Dans le stade, ils repassent des vidéos des buts mythiques, et notamment celui-ci. Même sur les réseaux sociaux ou dans des documentaires, j'ai vu des anciens buts du FC Nantes. Apparemment, c'était une très belle équipe. Après, quand j'écoute ce qu'on me raconte sur le jeu nantais des années 90, je me dis que j'aurais aussi pu me retrouver dans ce style de l'époque » a ajouté Johan Lepenant.