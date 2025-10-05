Deschamps balance une grande annonce sur son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt terminé. Le sélectionneur des Bleus l’a annoncé, il arrêtera après la Coupe du monde 2026. Mais quoi de son avenir ? Après avoir passé 14 ans sur le banc tricolore, Deschamps ne semble pas enclin à s’arrêter dans l’immédiat. L’ancien entraîneur de l’OM en a d’ailleurs dit plus sur la suite de sa carrière.

D’ici quelques mois, l’équipe de France de football aura un nouveau sélectionneur. Tous les regards se tournent depuis un moment maintenant vers Zinedine Zidane. Sans poste depuis qu’il a quitté le Real Madrid, il pourrait ainsi remplacer Didier Deschamps en 2026. A la tête des Bleus depuis 2012, l’actuel sélectionneur a d’ores et déjà annoncé son choix et sa décision d’arrêter après la prochaine Coupe du monde. La question est maintenant de savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de Deschamps.

Pas d’année sabbatique pour Deschamps ! Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Didier Deschamps en a dit plus sur la suite de sa carrière et ce qu’il fera après l’équipe de France. Et visiblement, l’ancien entraîneur de l’OM ne veut pas prendre de repos : « Je vais prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non ».