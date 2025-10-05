Deschamps balance une grande annonce sur son avenir !

Entre Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt terminé. Le sélectionneur des Bleus l’a annoncé, il arrêtera après la Coupe du monde 2026. Mais quoi de son avenir ? Après avoir passé 14 ans sur le banc tricolore, Deschamps ne semble pas enclin à s’arrêter dans l’immédiat. L’ancien entraîneur de l’OM en a d’ailleurs dit plus sur la suite de sa carrière.
D’ici quelques mois, l’équipe de France de football aura un nouveau sélectionneur. Tous les regards se tournent depuis un moment maintenant vers Zinedine Zidane. Sans poste depuis qu’il a quitté le Real Madrid, il pourrait ainsi remplacer Didier Deschamps en 2026. A la tête des Bleus depuis 2012, l’actuel sélectionneur a d’ores et déjà annoncé son choix et sa décision d’arrêter après la prochaine Coupe du monde. La question est maintenant de savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de Deschamps.
Pas d’année sabbatique pour Deschamps !
Ce dimanche, au micro de Téléfoot, Didier Deschamps en a dit plus sur la suite de sa carrière et ce qu’il fera après l’équipe de France. Et visiblement, l’ancien entraîneur de l’OM ne veut pas prendre de repos : « Je vais prendre une année sabbatique après les Bleus ? Non ».
Un possible retour en Ligue 1?
On pourrait donc rapidement revoir Didier Deschamps sur un banc de touche après l’équipe de France. Mais où ? « Coacher en Ligue 1 c’est possible ? Je ne m’interdis rien. Des clubs m’ont approché ? Non », a fait savoir Deschamps. A suivre…