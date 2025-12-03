Des phénomènes français au PSG : Le Qatar confirme leurs signatures !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est désormais officiel, Désiré Doué est le nouveau Golden Boy européen. Une récompense qui vient couronner une saison exceptionnelle et surtout qui valide le nouveau projet du PSG qui consiste à miser sur de jeunes talents français. Et à en croire Nasser Al-Khelaïfi, c’est loin d’être terminé.

Lundi, Désiré Doué a décroché le Golden Boy qui récompense le meilleur jeune joueur européen de la saison. Cela confirme donc que le projet du PSG porte ses fruits. Le club de la capitale a effectivement décidé de miser sur plusieurs jeunes joueurs français et a en croire Nasser Al-Khelaïfi, ce n’est que le début de ce projet.

Al-Khelaïfi confirme le nouveau projet du PSG « Cette reconnaissance récompense mon travail et celui de tout le club. Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes ambitions, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi bien plus qu’une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l’éducation », confie-t-il dans les colonnes de Tuttosport avant de poursuivre.