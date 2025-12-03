Des phénomènes français au PSG : Le Qatar confirme leurs signatures !

C’est désormais officiel, Désiré Doué est le nouveau Golden Boy européen. Une récompense qui vient couronner une saison exceptionnelle et surtout qui valide le nouveau projet du PSG qui consiste à miser sur de jeunes talents français. Et à en croire Nasser Al-Khelaïfi, c’est loin d’être terminé.
Lundi, Désiré Doué a décroché le Golden Boy qui récompense le meilleur jeune joueur européen de la saison. Cela confirme donc que le projet du PSG porte ses fruits. Le club de la capitale a effectivement décidé de miser sur plusieurs jeunes joueurs français et a en croire Nasser Al-Khelaïfi, ce n’est que le début de ce projet.
Al-Khelaïfi confirme le nouveau projet du PSG
« Cette reconnaissance récompense mon travail et celui de tout le club. Au Paris Saint-Germain, nous voulons toujours penser différemment, être différents : nous avons de grandes ambitions, nous ne suivons pas les autres. Le football est tout pour nous. Mais nous sommes aussi bien plus qu’une simple équipe de football. Nous nous concentrons sur le sport, la santé et l’éducation », confie-t-il dans les colonnes de Tuttosport avant de poursuivre.
«Nous voulons former de bons joueurs imprégnés des valeurs du PSG»
« Des jeunes de l’Académie aux joueurs et joueuses de l’équipe première, nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera "Made in Paris" pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.