«Des coups de pression», méthode improbable pour le mercato de l’OM

Annoncé dans le collimateur de l’OM depuis plusieurs mois, Seko Fofana dispose d’une grosse cote sur le marché des transferts. Et il semblerait que le milieu de terrain ivoirien du RC Lens soit attiré par la perspective d’une arrivée au sein de la cité phocéenne s’il devait changer d’air l’été prochain.

Même s’il a prolongé son contrat jusqu’en 2025 en fin de saison dernière, Seko Fofana (27 ans) est-il pour autant assuré de rester chez les Sang et Or lors du prochain mercato estival ? Le robuste milieu de terrain ivoirien a une très belle cote sur le marché des transferts, et l’OM est notamment annoncé sur ses traces depuis un bon moment.

« Je lui ai mis des petits coups de pression »

Interrogé par Le Phocéen, l’influenceur marseillais Pape 13003 a d’ailleurs lâché une anecdote intéressante sur la piste Fofana à l’OM : « Si j’ai tenté de convaincre un joueur de rejoindre l’OM ? Oui je l’ai fait avec Seko Fofana. Il m’a follow sur Instagram, j’ai essayé à la fin du match entre l’OM et Lens. Je l’avais croisé, on avait parlé 5-10 minutes et je lui ai mis des petits coups de pression », explique-t-il, ayant donc tenté de convaincre le joueur du RC Lens avec une méthode plutôt insolite !

« Il aime bien Marseille »