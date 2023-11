«Des choses totalement bizarres»… L’OM s’est loupé au mercato

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, avec Pablo Longoria, on est désormais habitué à de nombreux mouvements lors du mercato. Ça a encore été le cas cet été. En effet, suite à l’arrivée de Marcelino à la place d’Igor Tudor, ça a beaucoup bougé au sein de l’effectif de l’OM. Pour autant, les bons choix ont-ils été effectués dans ce mercato ? Ce n’est pas le cas aux yeux de Daniel Riolo.

Cette saison, en Ligue 1, l’OM n’y arrive pas vraiment. Après son dernier match nul face à Strasbourg, le club phocéen occupe la 12ème place du championnat de France, bien loin des attentes du début de saison. Gennaro Gattuso ne trouve pas la solution pour inverser la tendance et l’OM s’enfonce un peu plus au classement. Mais comment expliquer les galères de l’OM ? Daniel Riolo a peut-être la réponse…



OM : Coup de tonnerre pour Gattuso ? Le verdict tombe https://t.co/EdNNAm5SNi pic.twitter.com/rnkz2A489T — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« Ça reste le moment clé dans la vie d’un club »

Comparant les situations de l’OM et de l’OL, Daniel Riolo a expliqué au micro de l’After Foot sur RMC que les deux clubs s’étaient totalement loupés au mercato estival. « Ce sont deux clubs qui ont complètement raté leur recrutement, ils ont raté leur été. C’est banal de le dire, de le répéter, mais l’été, ça reste le moment clé dans la vie d’un club. On continue à assister chaque année à des choses totalement bizarres. C’est à dire croire que tu peux tout changer et que ça va marcher quand ça a marché une fois par miracle. Que tu peux changer tes dirigeants, que tu peux ne pas en avoir carrément », a-t-il expliqué.

« L’OM, ils ont des attaquants qui ne mettent pas un but »