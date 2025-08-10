Des anciens du PSG à l’OM, les nouvelles trahisons après Rabiot ?

L’été dernier, Adrien Rabiot a montré que même s’il a été formé au PSG, signer à l’OM n’est pas un problème. Le milieu de terrain vient d’ailleurs d’être imité par Timothy Weah et voilà que ces trahisons pourraient ne pas être terminées. En effet, dans le cadre d’une possible succession de Mason Greenwood à Marseille, Thibaud Vézirian verrait bien deux anciens du PSG à l’OM.
Alors que l’OM aurait déclaré Mason Greenwood intransférable, une somme folle pourrait faire changer d’avis le club phocéen. Et avec l’Arabie Saoudite, on n’est pas à l’abris d’un transfert XXL. En effet, Al-Nassr serait très intéressé par l’Anglais. L’OM pourrait donc récupérer une très belle somme avec Greenwood que la direction olympienne pourrait ensuite réinvestir sur le marché.
« Tu prends Coman, tu prends Nkunku »
Mais comment remplacer Mason Greenwood ? Sur Twitch, Thibaud Vézirian a soufflé les noms de deux anciens du PSG pour renforcer l'OM : « Par qui je remplace Greenwood ? Il y a beaucoup de possibilités. Tu vas chercher Kingsley Coman, il veut sortir du Bayern Munich. Il connait la Ligue des Champions, il connait le haut niveau. Tu prends Coman, tu prends Nkunku ».
« Il y a toujours eu des Parisiens à Marseille »
« Des anciens Parisiens à l’OM ? Il y a Rabiot à l’OM. On s’en fiche de où ils ont été formés les joueurs. Coman est parti à 17 ans de Paris, il y a toujours eu des Parisiens à Marseille », a poursuivi le journaliste.