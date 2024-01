Dépité, il annonce le prochain transfert de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces derniers jours, Quentin Merlin va s'engager avec l'OM qui est tombé d'accord avec le FC Nantes pour un transfert avoisinant les 12M€. Présent en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a confirmé que son joueur allait rejoindre Marseille. Et le coach des Canaris ne cache pas son impuissance.

En quête d'un nouveau latéral gauche pour compenser le départ de Renan Lodi et concurrencer Ulisses Garcia, l'OM a accéléré ces dernières heures afin de convaincre le FC Nantes de vendre Quentin Merlin. Un accord aurait même été trouvé puisque le jeune latéral est en route pour Marseille où il signera son contrat. Présent en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a d'ailleurs confirmé la tendance.

Gourvennec confirme le départ de Merlin

« Quand on est un club comme le FC Nantes, à l’instar de 80% des clubs français, et qu’un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé. Le joueur, on l’a perdu. Jusqu’au bout, Quentin est resté pro même s’il a vécu des moments plus compliqués ces derniers jours. J’ai conscience qu’il y a des soucis plus graves… C’est toujours délicat de fermer la porte à un joueur car au final, le joueur est impacté et personne n’est gagnant », lâche l'entraîneur du FC Nantes devant les médias.

«Quand un gros club français se met sur un de vos joueurs, c’est terminé»