Mercato : OM, FC Nantes… Le RC Lens va tout gâcher ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un latéral gauche, l'OM semble avoir jeté son dévolu Quentin Merlin. Cependant, bien que le FC Nantes ne soit pas fermé à une vente, les Canaris attendent de trouver son remplaçant. Dans cette optique, la piste menant au Lensois Massadio Haïdara a été activée. Mais le RC Lens tarde à débloquer la situation.

Ce n'est pas un secret, l'OM est en quête d'un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ de Renan Lodi qui a rejoint Al-Hilal pour environ 20M€. Ulisses Garcia est déjà arrivé, mais le club phocéen cherche avant tout un titulaire à ce poste et s'activer ces derniers jours pour recruter Quentin Merlin.

OM : «Enervé et frustré», Gattuso balance https://t.co/MhNqkwNetE pic.twitter.com/4jwr1RfI0H — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

L'OM veut Merlin

Présent en conférence de presse jeudi, Pablo Longoria a d'ailleurs confirmé les discussions pour le transfert de Quentin Merlin. « Il ne reste qu'une semaine avant la fin du mercato, et nous explorons différentes possibilités. Il est vrai que des discussions ont eu lieu entre les clubs concernant Merlin », confiait le président de l'OM devant les médias. Mais ce dossier est encore loin d'être bouclé et le temps presse puisque le mercato d'hiver fermera ses portes le 31 janvier à minuit.

Nantes attend son successeur, Lens bloque tout