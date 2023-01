Dépité, il a quitté le PSG «au pire moment»

Arnaud De Kanel

Après avoir connu l'ivresse d'une victoire en finale de Coupe du monde, Angel Di Maria est de retour en club. Non prolongé par le PSG, il signait librement à la Juventus cet été. Et alors que la Vieille Dame remontait la pente, elle a écopée d'une sanction de 15 points au classement. Le timing est catastrophique pour Di Maria, arrivé il y a six mois.

Le coeur meurtri, Angel Di Maria faisait ses adieux au Parc des Princes en larmes la saison passée. Le meilleur passeur de l'histoire du PSG n'avait pas été conservé par le club de la capitale qui voulait renouveler son effectif et lui insuffler une nouvelle dynamique. Alors, il rejoignait la Juventus Turin, pas très bien en point. Pour autant, les coéquipiers de Paul Pogba ont relevé la tête et étaient remontés à la seconde place de Serie A. Mais une affaire judiciaire est venue plomber ce retour en grâce et la Vieille Dame s'est vu infliger 15 points de suspension. La pilule passe mal pour le compatriote de Leo Messi.

«Je suis arrivé au pire moment»

Sans langue de bois, le champion du monde 2022 est revenu sur la situation actuelle de la Juventus après le match nul spectaculaire face à l'Atalanta Bergame (3-3). « Je suis arrivé au pire moment de la Juventus, mais je suis heureux ic. L'important est d'être fort en tant que club, de continuer à travailler, d'être uni en tant que groupe. Cela n'affectera pas mon avenir parce que ma priorité est toujours ma famille. Et ma famille est heureuse à la Juventus, elle est heureuse ici. Je suis dans le plus grand club d'Italie et l'un des plus grands d'Europe. Et moi aussi je suis heureux ici », a confié Angel Di Maria à DAZN Italia.

«Rien n'est impossible»