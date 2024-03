Départ Mbappé : La défaite ultime du boss du PSG ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain, refermant donc un chapitre long de sept saisons. Rien n’est encore acté, mais en Espagne on assure que tout serait déjà prêt au Real Madrid pour accueillir la star Française, ce qui mettrait un terme à l’un des plus grands serpents de mer du mercato de ces dernières années.

On assiste peut-être aux derniers matchs de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, il aurait décidé à 25 ans de changer de club et pour le moment le grand favori n’est autre que le Real Madrid, qui avait raté le coche en 2022.

PSG : Mbappé esquive le Real Madrid et refuse de signer ! https://t.co/VMT5170ikA pic.twitter.com/fKU6yvLaSf — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Al-Khelaïfi déjà battu ?

Cette prolongation de Mbappé est l’un de plus gros coups de force du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, mais cette fois les choses seraient bien différentes. Le président du PSG ne semble plus avoir les arguments nécessaires pour convaincre la star française de poursuivre son aventure débutée en 2017, lors de son arrivée de l’AS Monaco.

Pérez grand vainqueur