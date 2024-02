Départ Mbappé : Ça bouge au PSG, une offre va bientôt partir

Axel Cornic

Avec Kylian Mbappé qui semble approcher doucement mais sûrement d’un départ en fin de contrat, le Paris Saint-Germain va bientôt bouger ses pions pour tenter de lui trouver un successeur. Et en Italie, on est persuadés que la grande recrue estivale du club parisien devrait être Rafael Leão, ancien du LOSC actuellement à l’AC Milan.

A Paris, on commence sérieusement à envisager un avenir sans Kylian Mbappé, dont le contrat se termine le 30 juin prochain et qui aurait d’ores et déjà annoncé son départ en interne. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG piste notamment Bernardo Silva, qui pourrait quitter Manchester City via une clause de départ autour des 58M€.

Le PSG prêt à foncer sur Rafael Leão ?

Luis Campos semble également lorgner la Serie A, où plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours comme celle menant à Lautaro Martinez, ou encore Victor Osimhen. Mais Tuttosport nous apprend ce mercredi que la priorité du PSG pourrait être Rafael Leão, qui a prolongé son contrat avec l’AC Milan il y a seulement quelques mois, jusqu’en 2028.

Luis Campos aux manettes