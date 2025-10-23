Départ du PSG : Ousmane Dembélé confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En discussions avec le PSG pour sa prolongation de contrat, Ousmane Dembélé a fait le point sur son avenir mardi soir en marge du match contre le Bayer Leverkusen. L'attaquant français a confirmé son intention de rester pour l'instant au Parc des Princes, et indique qu'il ne quittera le PSG que le jour où il n'aura plus de motivation.

Actuellement engagé jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) aimerait renégocier son bail actuel et notamment son salaire qu'il voudrait revoir à la hausse après avoir récemment gagné le Ballon d'Or. La tendance est donc claire : Dembélé veut continuer l'aventure au PSG, et l'attaquant tricolore a d'ailleurs confirmé mardi soir en zone mixte après la victoire à Leverkusen (7-2) en Ligue des Champions.

« Tant que j'ai faim, je serai au PSG » « Tant que j'ai faim, je serai au PSG. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J'espère continuer sur cette lancée. Quand on est blessé, on a envie de vite revenir sur les terrains. J'ai pris mon temps pour bien revenir de cette blessure. Aujourd'hui, je ne suis pas encore à 100%. J'espère revenir très bien sur les terrains », confie Ousmane Dembélé sur son avenir. En clair, il n'envisagerait un départ du PSG que le jour où il n'aura plus autant faim de victoires et de titres.