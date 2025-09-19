Départ du PSG : La réponse cash de Marquinhos ?

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a tourné une page importante, avec le départ de Presnel Kimpembe. Après Marco Verratti, c’est un autre morceau de l’histoire récente parisienne qui s’en est allé, mais peut-être pas le dernier. Car depuis quelques mois, de plus en plus de spéculations fusent autour de l’avenir du capitaine Marquinhos.

Depuis son arrivée, Luis Enrique a décidé de tout changer à Paris. Et il ne fait pas dans les sentiments, puisque l’Espagnol n’a pas hésité à se séparer de Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti. Une stratégie qui semble pour le moment payer, puisque le PSG n’a jamais été aussi fort.

Marquinhos cartonne au PSG Mais il y a un vétéran qui semble faire de la résistance. Annoncé proche d’un départ depuis quasiment un an, Marquinhos affiche en effet un niveau impressionnant et ne devrait pas laisser sa place si facilement. « Les jeunes qui sont arrivés pour jouer en défense centrale et remplacer Marquinhos, peut-être qu’il va falloir qu’ils attendent encore un petit peu » a confié Jean-Michel Larqué, sur RMC.