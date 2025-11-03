Départ du PSG : La bombe sur Nuno Mendes !

Au terme d'un long feuilleton qui l'avait notamment envoyé du côté de Manchester United, Nuno Mendes avait finalement prolongé son contrat avec le PSG en février dernier. Le latéral gauche portugais a donc fixé son avenir, et pourtant, il a très sérieusement envisagé un transfert loin du PSG selon les révélations du journaliste Fabrice Hawkins...
Et si Nuno Mendes (23 ans) était passé à deux doigts de claquer la porte du PSG l'hiver dernier ? Manchester United était annoncé sur les traces du latéral gauche portugais qui avait bien du mal à trouver un accord avec ses dirigeants, et ce feuilleton a fait couler beaucoup d'encre durant plusieurs semaines. Finalement, le 7 février 2025, le PSG et Nuno Mendes ont officialisé un accord avec un nouveau bail jusqu'en 2029.
Mendes nie en bloc
Récemment interrogé par l'AFP, Nuno Mendes avait d'ailleurs clairement minimisé ce feuilleton sur les longues négociations avec le PSG : « D'autres sollicitations ? Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j'ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C'était des deux côtés qu'on le voulait. C'est un plaisir de jouer ici », lâche l'international lusitanien. Selon Mendes, il n'a donc existé aucun malaise avec le PSG, et il n'a jamais été question d'un transfert. Et pourtant...
« Il a envisagé très très sérieusement de partir »
Interrogé par Aliotalk, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins lâche une bombe sur ce feuilleton Nuno Mendes au PSG. Il affirme notamment qu'il a été question d'un départ pour l'ancien latéral du Sporting : « Être fortement revalorisé, à la hauteur de son importance dans l'équipe, c'était important pour lui. Le PSG a fait plusieurs propositions qui ne convenaient pas à Nuno Mendes. C'est pour ça qu'il a envisagé très très sérieusement de partir. Pas parce qu'il voulait quitter le PSG, mais parce qu'il ne se sentait pas considéré financièrement et sportivement », révèle le journaliste. Reste donc à démêler le vrai du faux dans toute cette histoire...