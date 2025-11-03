Départ du PSG : La bombe sur Nuno Mendes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'un long feuilleton qui l'avait notamment envoyé du côté de Manchester United, Nuno Mendes avait finalement prolongé son contrat avec le PSG en février dernier. Le latéral gauche portugais a donc fixé son avenir, et pourtant, il a très sérieusement envisagé un transfert loin du PSG selon les révélations du journaliste Fabrice Hawkins...

Et si Nuno Mendes (23 ans) était passé à deux doigts de claquer la porte du PSG l'hiver dernier ? Manchester United était annoncé sur les traces du latéral gauche portugais qui avait bien du mal à trouver un accord avec ses dirigeants, et ce feuilleton a fait couler beaucoup d'encre durant plusieurs semaines. Finalement, le 7 février 2025, le PSG et Nuno Mendes ont officialisé un accord avec un nouveau bail jusqu'en 2029.

Mendes nie en bloc Récemment interrogé par l'AFP, Nuno Mendes avait d'ailleurs clairement minimisé ce feuilleton sur les longues négociations avec le PSG : « D'autres sollicitations ? Non. Mon agent a beaucoup parlé avec le président, j'ai toujours voulu continuer ici, mettre le PSG au haut niveau. C'était des deux côtés qu'on le voulait. C'est un plaisir de jouer ici », lâche l'international lusitanien. Selon Mendes, il n'a donc existé aucun malaise avec le PSG, et il n'a jamais été question d'un transfert. Et pourtant...