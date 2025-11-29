Départ du PSG : C’est confirmé pour cette star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a beaucoup évolué depuis son arrivée au club, et cette montée en puissance du défenseur central brésilien lui a valu d’être courtisé sur le marché des transferts pendant ces douze années. Carol Cabrino, son épouse, confirme que Marquinhos aurait pu quitter le PSG à plusieurs reprises.

Le FC Barcelone, Chelsea, Manchester United… De nombreux clubs de prestige ont été annoncés sur les traces de Marquinhos depuis son arrivée au PSG en 2013, mais de son coté, le capitaine brésilien a décidé de rester fidèle au club de la capitale. Interrogée dans les colonnes du Parisien, l’épouse de Marquinhos confirme d’ailleurs que le numéro 5 du PSG avait l’embarras du choix sur le marché des transferts ces dernières années.

« Des opportunités pour partir » « Il n’y a pas de mots… Le jeune homme qui est arrivé en 2013 n’aurait jamais imaginé rester autant de temps à Paris. C’est fou et tellement rare qu’un joueur passe treize saisons dans un club. La fidélité est quelque chose qui lui est très cher. On a eu des opportunités pour partir, mais il n’y a jamais prêté attention. Cette option ne lui a même pas traversé l’esprit », indique Carol Cabrino, la femme du capitaine du PSG.