Départ de Wahi : Un club étranger lâche son verdict à l'OM ?

L'Olympique de Marseille ne saurait plus où donner de la tête en coulisses concernant le feuilleton Elye Wahi qui anime considérablement l'actualité mercato du club phocéen. En Angleterre, Arsenal et West Ham auraient coché le nom de Wahi, seulement transféré l'été dernier à l'OM pour 30M€. L'hypothétique installation d'Elye Wahi à l'Emirates Stadium se compliquerait à cause de Benjamin Sesko.

Elye Wahi (22 ans) vit-il ses derniers moments à l'OM ? Diminué physiquement depuis son but inscrit contre Le Havre le 5 janvier dernier (5-1), l'attaquant français a vu au fil de la première partie de saison Neal Maupay lui faire de l'ombre jusqu'à devenir le titulaire à la pointe de l'attaque du onze de départ de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien a même qualifié Maupay de « joueur parfait ».

West Ham et Arsenal sur les traces d'Elye Wahi ?

La cote d'Elye Wahi sur le marché reste tout de même importante, quand bien même sa situation sportive n'est pas florissante du côté de l'Olympique de Marseille. De l'autre côté de la Manche, il semblerait que West Ham soit enclin à l'idée d'accueillir Wahi sous la forme d'un prêt avec option d'achat dès cet hiver. Mais ne serait pas tout. Arsenal, qui a récemment perdu à la fois Bukayo Saka et Gabriel Jesus sur blessure, songerait également à lancer une offensive pour Wahi dans le cadre d'un prêt sec de six mois afin de pallier leurs absences d'après CaughtOffside.

Elye Wahi dépassé par Benjamin Sesko à Arsenal ?

Cependant, si l'on se fie aux informations du Sun, Arsenal ne devrait finalement pas passer à l'action pour Elye Wahi. Ou ce ne serait du moins pas la priorité des dirigeants du pensionnaire de Premier League. Au contraire de Benjamin Sesko.

Le tabloïd anglais assure que le plan d'action d'Arsenal serait de tenter le tout pour le tout avec le recrutement de Benjamin Sesko bien qu'il ait prolongé son contrat au RB Leipzig en juin dernier et qu'il pourrait être inaccessible financièrement parlant pour Arsenal en cours de saison. Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Sesko et ses répercussions sur le dossier Elye Wahi à Arsenal...