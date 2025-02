Départ de Wahi : Le pari de l'OM inquiète Riolo !

Thomas Bourseau

Elye Wahi n'a pas vraiment marché à l'OM. Les 30M€ bonus inclus posés sur la table par l'Olympique de Marseille l'été dernier pour l'attirer du RC Lens ne se sont pas avérés être un investissement fructueux. Son transfert à l'Eintracht Francfort a permis au club phocéen de s'y retrouver financièrement parlant et d'en mettre une partie sur son remplaçant Amine Gouiri. Un nouveau pari de l'OM selon Daniel Riolo.

Du côté de l'Olympique de Marseille, il y a eu du mouvement cet hiver. Bien que le président Pablo Longoria assurait pendant sa conférence de presse de mi-saison le 18 décembre dernier qu'il était hors de question de se séparer d'Elye Wahi, la recrue estivale à 30M€ bonus compris a fait ses valises pour l'Eintracht Francfort pour un montant équivalent. Afin de remplacer l'attaquant français de 22 ans, l'OM a misé sur Amine Gouiri (24 ans), un temps espoir du football lyonnais avant de connaître des expériences mitigées à l'OGC Nice et au Stade Rennais.

L'OM ne s'arrête pas là ! Amine Gouiri va-t-il être la clé de leur attaque ? 🔑

➡️ https://t.co/jVE7w25uVe pic.twitter.com/hbRnYAhaRs — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

«Je crois à la théorie du contexte, mais c'est un pari de miser sur ce joueur»

A bientôt 25 ans, le natif de Bourgoin-Jallieu est un véritable pari effectué par la direction sportive de l'OM au vu du CV d'Amine Gouiri. « Gouiri ? Je crois à la théorie du contexte, mais c'est un pari de miser sur ce joueur et de se dire : nous allons le réussir à le transfert et on va en extraire ce que les autres n'ont pas réussi à extraire. Je veux bien y croire, mais ne partez pas non plus à 100% confiant, il en a déçu d'autres ». a confié Daniel Riolo pendant l'émission de l'After Foot dimanche soir.

«S'il se décidait à faire plus de 5 bons matchs dans l'année, ce qui serait au passage plus que son total habituel...»

Dans la foulée de la victoire de l'OM à l'Orange Vélodrome lors de l'Olympico face à l'OL (3-2), Amine Gouiri a été le passeur décisif sur l'égalisation de Mason Greenwood seulement deux minutes après son entrée en jeu. La recrue hivernale de l'OM de 19M€ hors bonus devra trouver une certaine régularité aux yeux de Daniel Riolo s'il veut réussir à l'Olympique de Marseille.

« Amine Gouiri, il rentre avec la qualité qu'il a et il a la dalle. Maintenant, ce qu'on va attendre de lui parce qu'ils ont effectivement mis encore une fois beaucoup d'argent, on va lui demander d'apporter ça toutes les semaines. Tu penses qu'ils vont l'essayer en 9 Gouiri ? Luis Henrique tu ne peux plus le sortir, c'est un joueur qui apporte énormément à Marseille. Gouiri, s'il se décidait à faire plus de 5 bons matchs dans l'année, ce qui serait au passage plus que son total habituel, c'est plus dans la position de Rabiot qu'il serait à l'aise. En soutien d'un attaquant. Donc il va falloir lui trouver un positionnement, à moins que dans un premier temps, il ne l'utilise que comme joker. Mais ils ont besoin de dynamiter les choses devant ».