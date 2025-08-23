Départ de Rabiot - OM : Le message caché dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot a perdu son totem d'immunité auprès de la direction de l'OM cet été en raison de plusieurs facteurs de désagrément dont sa bagarre avec Jonathan Rowe. Placé sur le marché des transferts, l'international français est annoncé à l'AC Milan où une vieille connaissance laisse planer le doute.

Clap de fin d'Adrien Rabiot à l'OM, sans doute à cause d'une voire plusieurs claques adressées à Jonathan Rowe pendant leur altercation dans le vestiaire du Roazhon Park après la défaite de l'OM à Rennes le 15 août dernier (0-1). Sanction disciplinaire maximale mise en place par les décideurs de l'Olympique de Marseille : une exclusion des deux hommes du groupe et leur placement sur la liste des transferts.

«Tout le monde partage les mêmes objectifs» Quel avenir pour Adrien Rabiot ? La presse italienne fait état d'un retour en Serie A pour l'ancien joueur de la Juventus... à l'AC Milan où il retrouverait son ancien coach Massimiliano Allegri. « Le marché ? Le club a fait un excellent travail tant au niveau des arrivées que des départs, tout le monde partage les mêmes objectifs ». a confié Allegri en conférence de presse vendredi.