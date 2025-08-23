OM - Adrien Rabiot : La rupture définitive provoquée… par sa mère ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l’OM et Adrien Rabiot, le divorce a été prononcé. En effet, après la bagarre avec Jonathan Rowe, le Français a été placé sur la liste des transferts. Une décision radicale de la part du club phocéen. Mais voilà que Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient pu pardonner Rabiot et le réintégrer. Ça s’est finalement passé différemment. La faute à Véronique Rabiot ?

Mardi, le communiqué publié par l’OM a eu l’effet d’une bombe : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Pas de cadeau donc pour Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après leur bagarre. Le club phocéen a ainsi tranché dans le vif, notamment pour l’international français. Mais voilà que Véronique Rabiot, mère du Marseillais, aurait été décisive dans cette décision.

« Regretter les gestes et les choses seraient revenues dans l’ordre » L’OM aurait-il pu garder Adrien Rabiot et le sanctionner différemment ? Selon Roberto De Zerbi, ça aurait pu arriver, mais l’entourage du Français a fait pencher la balance de l’autre côté. « Rabiot reste quelqu'un de bien. Mais c'est son entourage qui a mal géré, c'est normal qu'un club écarte un joueur qui a fait ça. C'était normal de revenir de manière sincère, honnête, de se repentir. Regretter les gestes et les choses seraient revenues dans l’ordre », a d’abord expliqué l’entraîneur de l’OM en conférence de presse ce vendredi.