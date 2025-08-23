Rabiot mis à la porte par l’OM, il annonce un scénario complètement fou !

Alexis Brunet

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM ne devrait durer qu’une saison. Le milieu de terrain est poussé vers la sortie par le club phocéen, qui a choisi de le punir suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Toutefois, selon Jérôme Rothen, cela ne serait pas une bonne décision et l’international français devrait avoir le droit à une seconde chance.

L’été dernier, Adrien Rabiot faisait le choix de rejoindre l’OM après la fin de son aventure avec la Juventus de Turin. Dans le sud de la France, le milieu de terrain a rayonné, devenant l’un des hommes de base de Roberto De Zerbi. Mais, malgré cette réussite, l’aventure marseillaise du joueur de 30 ans ne devrait pas s’étendre plus.

Rabiot s’est bagarré avec Rowe Dernièrement, l’OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Une punition pour le Français, qui s’est bagarré avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0). L’Anglais aussi va quitter Marseille prochainement et il devrait rebondir à Bologne.