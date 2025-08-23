Rabiot mis à la porte par l’OM, il annonce un scénario complètement fou !

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM ne devrait durer qu’une saison. Le milieu de terrain est poussé vers la sortie par le club phocéen, qui a choisi de le punir suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Toutefois, selon Jérôme Rothen, cela ne serait pas une bonne décision et l’international français devrait avoir le droit à une seconde chance.
L’été dernier, Adrien Rabiot faisait le choix de rejoindre l’OM après la fin de son aventure avec la Juventus de Turin. Dans le sud de la France, le milieu de terrain a rayonné, devenant l’un des hommes de base de Roberto De Zerbi. Mais, malgré cette réussite, l’aventure marseillaise du joueur de 30 ans ne devrait pas s’étendre plus.
Rabiot s’est bagarré avec Rowe
Dernièrement, l’OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Une punition pour le Français, qui s’est bagarré avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0). L’Anglais aussi va quitter Marseille prochainement et il devrait rebondir à Bologne.
Une seconde chance pour Rabiot ?
Adrien Rabiot ne va donc pas s’éterniser à l’OM, mais selon Jérôme Rothen c’est une mauvaise idée. En effet, l’ancien international français pense que le Marseillais mérite une seconde chance. « Moi ce qui m'interpelle le plus ce n'est pas ce qui s'est passé dimanche soir, mais c'est cette décision-là de s'affaiblir sportivement en perdant un joueur majeur, parce que tout au long de l'année dernière et encore en juin on nous a expliqué que Rabiot était fantastique, irréprochable etc. Il a fait une grave erreur, pas de problème, mais il a le droit à une seconde chance ! », a déclaré l’ancien Parisien dans son émission Rothen s’enflamme.