Départ de Rabiot : L’OM à bout de nerfs, l’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé tout proche d’une arrivée à l’OM ces dernières heures pour venir succéder à Adrien Rabiot, Dani Ceballos a finalement fait capoter son arrivée en France à la dernière minute. Un nouveau contretemps sur le mercato qui semble avoir atteint Pablo Longoria moralement, et le président de l’OM a lâché une confidence à ce sujet.

Adrien Rabiot étant en instance de départ depuis maintenant une dizaine de jours après avoir été placé sur la liste des transferts par les dirigeants de l’OM, ces derniers s’activent déjà pour dénicher son remplaçant sur le marché et attirer un nouveau milieu de terrain avant la clôture du mercato estival. Tout semblait bouclé avec Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) avant que le joueur espagnol ne fasse finalement capoter sa signature à l’OM. Un revirement de situation qui semble désespérer Pablo Longoria…

« Je suis mort de fatigue » Interrogé au micro d’El Chiringuito mercredi soir, le président de l’OM est sorti du silence après ce refus inattendu de Dani Ceballos en remplacement d’Adrien Rabiot : « Je suis vraiment fatigué. Jour de mercato, je ne peux pas tout vous raconter, je suis désolé. Comment vous me mettez la pression… Non sérieusement, je suis mort de fatigue », a confié Longoria, qui a effectivement beaucoup à gérer dans cette dernière ligne droite du mercato estival.