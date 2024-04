Départ de Mbappé : Mission impossible pour le PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG va être l'un des grands acteurs du mercato estival. En effet, le club de la capitale s'apprête à perdre Kylian Mbappé, et il faudra donc lui trouver un remplaçant. De nombreuses pistes sont évoquées, mais il sera très difficile de pouvoir trouver un attaquant avec des statistiques aussi bonnes que celles du champion du monde 2018.

À l’été 2017, le PSG recrutait Neymar, alors star du FC Barcelone. Ce dernier devenait alors le plus gros transfert de l’histoire du football, et il avait comme mission d’offrir la Ligue des champions au club de la capitale. Le même été, les dirigeants parisiens mettaient aussi la main sur un jeune crack de l’AS Monaco, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé va quitter le PSG

Sept ans après, le jeune Kylian Mbappé a bien grandi. Entre-temps, il est maintenant champion du monde en 2018, mais aussi meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le Français est également devenu le leader offensif de son équipe, avec les départs de Lionel Messi, et de Neymar, l'été dernier. Mais comme les deux stars sud-américaines, l'ancien joueur de l'AS Monaco va lui aussi bientôt quitter Paris. Il a annoncé son départ à ses coéquipiers, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances pour qu'il rejoigne le Real Madrid.

Mbappé est un monstre de statistiques

Le PSG connaît la décision de Kylian Mbappé, et il a donc pu avancer sur certaines pistes, pour potentiellement succéder au Français. De nombreux noms sont évoqués, comme Victor Osimhen, Marcus Rashford, Viktor Gyökeres, Rafael Leão, Lamine Yamal, ou bien Vinícius Júnior. Problème aucun de ses joueurs n'a la régularité du champion du monde. Hormis sa première saison à Paris, Kylian Mbappé a toujours marqué plus de trente buts par saison. À cela il faut à chaque fois ajouter au minimum une dizaine de passes décisives. Trouver un remplaçant à la hauteur du talent du numéro sept parisien s'apparente donc à une mission impossible pour Luis Campos.