Départ de Mbappé : L’incroyable prédiction qui va ravir le PSG !

C’est la septième et dernière saison de Kylian Mbappé au PSG. Depuis 2017, le Français chasse la Ligue des champions avec le club de la capitale et a frôlé le Saint-Graal en 2020. Et alors qu’il semble être sur le départ pour le Real Madrid, Mbappé pourrait arriver à ses fins d’ici cet été en C1.

Kylian Mbappé avait déjà teasé son départ en juin 2023 avec le refus d’activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison, soit jusqu’en juin 2025. De ce fait, et quand bien même le PSG et le clan Mbappé se soient mis d’accord pour qu’il ne touche pas sa prime de fidélité, cela ne signifiait en aucun cas qu’il allait prendre en considération le fait de signer un nouveau bail au Paris Saint-Germain.

La Ligue des champions avant le Real Madrid pour Mbappé ?

Et à la mi-février, comme L’Équipe l’a révélé, Kylian Mbappé s’est entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique de lui faire part de sa décision de s’en aller en fin de saison en tant qu’agent libre. Direction le Real Madrid ? C’est la destination privilégiée par le principal intéressé, quand bien même aucun accord définitif n’ait été trouvé comme le10sport.com vous le dévoilait le 20 février dernier.

«C'est la plus jeune équipe encore en lice et Kylian Mbappé va remporter le trophée qui leur échappe et qu'ils désirent le plus»