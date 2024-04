Départ de Mbappé : Le PSG tranche déjà pour sa succession !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va fausser compagnie au PSG après avoir collaboré pendant sept années avec le club de la capitale. En fin de contrat le 30 juin prochain, le champion du monde tricolore semble destiné à parapher un contrat avec le Real Madrid. Pour ce qui est de son remplaçant à Paris, le comité de direction du PSG aurait pris la décision d’écarter une option pourtant prise en considération jusqu’à peu.

Le PSG va, sauf énorme revirement de situation, devoir vivre sans Kylian Mbappé la saison prochaine comme le stipule Luis Enrique en conférence de presse depuis quelques semaines. Les pistes pour sa succession sont légion depuis l’annonce officieuse de son départ en février dernier. Victor Osimhen semble être la priorité et l’option la plus probable à l’instant T, son rêve étant d’ailleurs de jouer au PSG selon Il Mattino.

Benjamin Sesko dans le viseur du PSG depuis ses semaines

Cependant, Victor Osimhen ne serait pas l’unique option à l’étude au PSG. Le journaliste Ben Jacobs tenait le discours suivant il y a quelques semaines sur le transfert probable du Paris Saint-Germain en attaque lors du prochain mercato. « Le PSG apprécie Viktor Gyokeres (Sporting) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Ivan Toney (Brentford) pourrait aussi être une cible, même si sa piste n’est pas vraiment active du côté du PSG ».

Kylian Mbappé finalement pas remplacé par Benjamin Sesko ?

Et maintenant ? Le journaliste anglais a fait une mise à jour du dossier Benjamin Sesko dans les bureaux de la direction du PSG. Le nom du buteur slovène de 23 ans n’est plus. Sesko pourrait certes quitter le RB Leipzig cet été, mais pas pour rejoindre le Paris Saint-Germain. A l’instant T, Chelsea, Arsenal et Manchester United prendraient tous en considération un transfert pour Benjamin Sesko disposant d’une clause libératoire de 50M€, mais pas ou plus le PSG… Le feuilleton continue pour la succession de Kylian Mbappé.