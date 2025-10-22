Départ de Lucas Chevalier : Grosse annonce du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En dépit du début de saison assez irrégulier de Lucas Chevalier dans les buts du PSG, hors de question d’envisager son départ pour le moment comme l’a confié Luis Enrique. Et le coach espagnol, qui était à l’origine de ce recrutement au PSG, dresse d’ailleurs un parallèle avec Gianluigi Donnarumma pour assurer La Défense de Chevalier.

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ durant le mercato estival, Lucas Chevalier (23 ans) peine pour l’instant à faire l’unanimité auprès des observateurs. Le gardien tricolore s’est rendu coupable de certains erreurs d’appréciation, et certains estiment qu’il n’a tout simplement pas les épaules pour être le numéro 1 du PSG. Mais de son côté, Luis Enrique a les idées claires….

« Vous avez tué Donnarumma sportivement » Interrogé en conférence de presse lundi, l’entraîneur espagnol du PSG est monté au créneau pour défendre Chevalier : « Je suis très content de Lucas Chevalier! Pour moi c'est l'une des meilleures options ou LA meilleure option. Je suis très content de ses performances. Et quand nous recrutons un joueur, nous pensons sur une longue période de temps. Il a de la personnalité, il l’a montré et il le montre toujours lors des entraînements et dans les matchs. Ce que j’aime… Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Je me rappelle parfaitement! Les quatre dernières années, vous l’avez tué. Vous avez tué sportivement Gigio Donnarumma. Donc s’il vous plait… même quand je n'étais pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain. J’ai ressenti tout le temps que critiquiez Gigio Donnarumma », a lâché Luis Enrique, avant de faire une annonce très claire sur l’avenir de Lucas Chevalier au PSG.