Départ de l'OM : Il balance sur son transfert «improbable» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par l'OM en 2013, Mario Lemina a ensuite poursuivi sa carrière à la Juventus à partir de 2015, d'abord sous la forme d'un prêt avant d'y être transféré définitivement. Au coeur de différentes rumeurs à l'époque, le Gabonais avait donc rejoint la Vieille Dame. Un transfert qui s'est visiblement réalisé dans des conditions particulières selon les dires de Lemina.

Aujourd'hui à Galatasaray, Mario Lemina en a connu des clubs depuis le début de sa carrière à Lorient. Le Gabonais a notamment passé deux saisons sous le maillot de la Juventus. Arrivé en 2015 dans le Piémont en provenance de l'OM, Lemina a d'ailleurs raconté comment il s'est retrouvé à signer avec la Vielle Dame.

« Mon transfert en Italie s’est fait à la suite d’un match improbable » Comment Mario Lemina s'est-il alors retrouvé à quitter l'OM pour la Juventus ? Dans un entretien accordé à So Foot, le Gabonais a raconté à propos de ce transfert : « Il y avait pas mal de bruits de couloirs sur des clubs comme West Ham ou le Milan qui s’intéressaient à moi, mais rien de concret. Mon transfert en Italie s’est fait à la suite d’un match improbable. Pour le trophée Louis-Dreyfus, on avait joué face à la Juventus au Vélodrome. J’avais marché sur tout le monde, alors qu’ils avaient leur équipe type avec Pogba, Dybala, Morata… Le lendemain du match, la Juve me voulait, et Bielsa, avec qui je me sentais bien, voulait s’en aller, donc c’était le moment de voir autre chose ».