Départ de l’OL : L’enfant du pays vide son sac !

Axel Cornic

L’Olympique Lyonnais a longtemps misé sur son centra de formation, connu et reconnu à travers l’Europe pour avoir sorti des pépites comme Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou plus récemment Rayan Cherki. Mais cette tradition semble être finie depuis quelques saisons, avec une grosse fuite des talents vers la Ligue 1 et l’étranger.

Depuis le départ de Jean-Michel Aulas en mai 2023, rien n’est plus pareil à Lyon. Il faut dire que sous son règne l’OL est devenu une véritable place forte du football français, avec un modèle surtout basé sur la formation et l’explosion de talents parfois incroyables comme Karim Benzema, Ballon d’Or en 2022.

Caqueret quitte l’OL pour Como Mais la tendance a radicalement changé et les joueurs formés à l’OL partent désormais, avec notamment Maxence Caqueret. Considéré comme la dernière pépite de la formation lyonnaise, le milieu de terrain a été poussé vers la sortie en janvier 2025 et évolue à Como en Serie A, sous les ordres d’un certain Cesc Fàbregas.