Départ de Donnarumma : L'homme qui fait trembler le PSG !

Axel Cornic

Le contrat de Gianluigi Donnarumma se termine dans seulement un an et son avenir est l’une des inquiétudes majeures du côté du Paris Saint-Germain. Nombreux sont les clubs qui aimeraient s’attacher les services de l’international italien et à en croire les dernières indiscrétions, la Juventus préparerait une offensive pour cet été.

Seulement quelques semaines après avoir offert au PSG la première Ligue des Champions de son histoire, Gianluigi Donnarumma pourrait claquer la porte. Le gardien de but est annoncé proche d’un possible départ et sa situation n’a pas manqué d’alerter à l’étranger, en Premier League mais surtout du côté de son pays natal.

La Juventus veut Donnarumma L’avenir du capitaine de la Squadra Azzurra a souvent été un sujet brulant pour la presse italienne, qui évoque depuis des années un possible retour en Serie A. Mais pour aller où ? Un retour dans son ancien club de l’AC Milan semble impossible, mais l’Inter rêverait de signer un gardien comme Donnarumma pour remplacer Yann Sommer. Un autre prétendant s’est ajouté à la liste récemment, puisque Giovanni Albanese annonce dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle que la Juventus discuterait avec l’entourage du numéro 1 du PSG.