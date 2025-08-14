Départ de Donnarumma : Le PSG brise son rêve ?

Le Paris Saint-Germain tourne la page Gianluigi Donnarumma et se lance dans la rédaction d’un nouveau chapitre avec Lucas Chevalier. Poussé dehors, l’Italien ne sera cependant pas bradé par les dirigeants parisiens qui, pour le moment, semblent se mettre en travers de la route vers son rêve de Premier League.
Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu au PSG. C’est le constat dressé par Luis Enrique en conférence de presse mardi estimant que le club et lui-même ont souhaité prendre une autre direction avec un gardien doté de qualités différentes à celle du gardien italien qui a pourtant été un élément incontournable du sacre parisien en Ligue des champions.
«C'est le championnat auquel Gigio aspire»
Ayant annoncé la fin de sa collaboration avec le PSG sur Instagram mardi soir, Gianluigi Donnarumma est envoyé en Premier League et à Manchester City par la presse italienne. Une destination validée par son agent Enzo Raiola. « C'est le championnat auquel Gigio aspire également d'un point de vue professionnel. Après avoir joué en Italie et au PSG, la Premier League peut lui permettre de franchir une nouvelle étape, car il jouerait dans le meilleur championnat du monde ». La Gazzetta dello Sport valide la tendance dans son édition du jour ce jeudi.
Le PSG intraitable pour le transfert de Donnarumma ?
Néanmoins, Manchester City s’attaque à un os en raison d’un obstacle clair se mettant en travers de sa route pour la signature de Gianluigi Donnarumma nommé le PSG. Le club parisien ne prévoirait clairement pas de le libérer de sa dernière année de contrat et ne compte pas faire de concession pour le laisser partir en Premier League y vivre son rêve professionnel qui est de se frotter « aux plus forts » dans le championnat anglais.