Départ de Donnarumma : Le PSG brise son rêve ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain tourne la page Gianluigi Donnarumma et se lance dans la rédaction d’un nouveau chapitre avec Lucas Chevalier. Poussé dehors, l’Italien ne sera cependant pas bradé par les dirigeants parisiens qui, pour le moment, semblent se mettre en travers de la route vers son rêve de Premier League.

Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu au PSG. C’est le constat dressé par Luis Enrique en conférence de presse mardi estimant que le club et lui-même ont souhaité prendre une autre direction avec un gardien doté de qualités différentes à celle du gardien italien qui a pourtant été un élément incontournable du sacre parisien en Ligue des champions.

«C'est le championnat auquel Gigio aspire» Ayant annoncé la fin de sa collaboration avec le PSG sur Instagram mardi soir, Gianluigi Donnarumma est envoyé en Premier League et à Manchester City par la presse italienne. Une destination validée par son agent Enzo Raiola. « C'est le championnat auquel Gigio aspire également d'un point de vue professionnel. Après avoir joué en Italie et au PSG, la Premier League peut lui permettre de franchir une nouvelle étape, car il jouerait dans le meilleur championnat du monde ». La Gazzetta dello Sport valide la tendance dans son édition du jour ce jeudi.