Départ annoncé, le PSG se lance dans un duel stellaire

Si rien n’est encore officiel, le départ de Kylian Mbappé semble se dessiner au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid aurait déjà tout préparé pour accueillir sa nouvelle star, mais de ce côté des Pyrénées on pense surtout à lui trouver un successeur. Plusieurs noms sont évoqués, mais un revient régulièrement avec celui de Victor Osimhen.

Tout le monde veut savoir qui pourra remplacer Kylian Mbappé, même si au PSG on continue d’expliquer que les attaquants déjà présents au club devraient être les stars de demain. A l’étranger on annonce notamment un possible feuilleton estival avec Victor Osimhen, un profil très apprécié au sein du club parisien.

Osimhen, la nouvelle star du PSG ?

Grand artisan du Scudetto du Napoli la saison dernière, l’attaquant nigérian devrait sans aucun doute changer de club à la fin de la saison, comme l’a clairement annonce son président. Mais il faudra tout de même débourser 130M€, montant de la clause de départ d’Osimhen.

Gros duel à prévoir avec Arsenal