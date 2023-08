Dembélé - PSG : Coup de théâtre, un contrat secret est dévoilé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Plus proche que jamais de rejoindre le PSG, Ousmane Dembélé va s'engager jusqu'en 2028 avec le club de la capitale qui déboursera bien les 50M€ attendus. Et pour cause, contrairement à ce qui a été annoncé, Dembélé possède un contrat privé qui lui a permis de conserver sa valeur marchande.

Ce sera probablement l'un des plus gros coups de ce mercato. En effet, le PSG semble sur le point de boucler le transfert d'Ousmane Dembélé qui va s'engager jusqu'en 2028 afin d'occuper le couloir droit de l'attaque de Luis Enrique. Et l'ancien Rennais va bel et bien signer pour 50M€ soit le montant de sa clause libératoire qui devait prendre fin le 31 juillet à 23h59.

Dembélé avait un contrat privé avec le Barça

Dès ce 1er août, le montant de cette clause devait doubler et repasser à 100M€. Comme explique que le PSG puisse alors recruter Ousmane Dembélé pour 50M€ ? Selon les informations de Mundo Deportivo , la raison est très simple, l'ailier français et le FC Barcelone avaient un contrat privé qui permettait au joueur de partir pour le même montant même après le 31 juillet, si certaines conditions étaient remplies. Il fallait notamment qu'Ousmane Dembélé avertisse sa direction de façon officielle de son intention de partir avant ce fameux 31 juillet. Ce qui a été fait.

Le PSG va bien débourser 50M€