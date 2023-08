Dembélé : Le PSG enrage, un plan machiavélique est révélé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait s'engager en faveur du PSG. Alors que le club de la capitale aurait levé la clause libératoire de son numéro 7, le Barça envisagerait de bloquer ce transfert jusqu'au 21 aout, et ce, si un accord financier n'est pas trouvé avec le clan du joueur.

Jusqu'à ce lundi soir 23h59, Ousmane Dembélé (26 ans) disposait d'une clause libératoire fixée à 50M€. Alerté par la situation de l'attaquant du FC Barcelone, le PSG a décidé de passer à l'action pour boucler son transfert.

Le Barça déclare la guerre à Dembélé et au PSG

En effet, le PSG a fait le nécessaire pour lever la clause à 50M€ d'Ousmane Dembélé, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. Toutefois, le FC Barcelone bloquerait le départ de son attaquant français à cause d'un litige financier. D'après Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé et le Barça avaient prévu de partager équitablement l'enveloppe si la clause libératoire était levée. Toutefois, la direction catalane estimerait que l'international français n'a pas respecté sa part du deal. Au contraire, le joueur affirmerait qu'il a fait le nécessaire pour empocher ses 25M€.

Le transfert de Dembélé bloqué jusqu'au 21 aout ?