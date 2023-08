Dembélé arrive au PSG, ça part au clash

Jean de Teyssière

C'est l'un des gros coups de ce mercato estival avec l'arrivée de l'attaquant barcelonais Ousmane Dembélé au PSG. Le club parisien a activé la clause libératoire de l'international français de 50M€ et n'attend plus désormais que son nouveau joueur se mette d'accord avec le Barça concernant la répartition de la clause qui met le feu aux poudres.

En milieu de semaine, l'entraîneur du Barça, Xavi, annonçait le départ de Dembélé au PSG : « Dembélé nous a dit qu'il voulait partir. Il a une proposition du PSG et nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas rivaliser avec la proposition qu'ils lui font depuis la France. »

Dembélé tarde à trouver une solution

Lorsqu'Ousmane Dembélé a annoncé au FC Barcelone qu'il acceptait l'offre du PSG, le club catalan a demandé à son joueur de trouver une solution concernant la répartition de la clause libératoire sous cinq jours. Ladite clause aurait d'ailleurs provoqué quelques tensions entre le Barça et le clan du joueur de 26 ans. Ce dernier avait donc jusqu'à vendredi pour la trouver et en ce samedi, rien ne semble avoir été conclu, d'après AS .

Départ surprise annoncé, une star du PSG lâche sa réponse https://t.co/uj6khkP5gx pic.twitter.com/u5eAX59Mpr — le10sport (@le10sport) August 5, 2023

Le Barça pénalisé sur le mercato