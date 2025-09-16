Dégoûté, l’OM l’a sauvé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis l’intronisation de Pablo Longoria à la direction sportive à l’été 2020, l’OM est redevenu attractif et compétitif. A l’aube de se lancer dans une nouvelle campagne de Ligue des champions, le président de l’Olympique de Marseille s’est livré sur son lien particulier envers le club marseillais qui lui a permis de retrouver goût au football après une déception professionnelle à Valence.

Polyglotte étant capable de s’exprimer en espagnol, en français, en italien, en portugais, en anglais ainsi qu’en allemand, Pablo Longoria a été nommé directeur sportif du Valence CF en 2018. Néanmoins, son expérience au sein du club a pris fin au bout d’une année et demi lors de son éviction prononcée en septembre 2019. Au terme de la saison en question, il rebondissait à l’OM en tant que directeur sportif également.

«Avec la déception que j'avais envers le football, je ne serais pas allé dans un club sans un niveau de passion très, très élevé» Une offre qui l’a tout bonnement sauvé d’une déception immense ressentie à Valence. « Après notre départ de Valence, Marcelino, Mateu et moi, qui a été un moment de grande frustration et de désaccord personnel avec le football, je n'aurais rejoint qu'un club avec une valeur passionnelle importante. Avec la déception que j'avais envers le football, je ne serais pas allé dans un club sans un niveau de passion très, très élevé ».